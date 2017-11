Lançada há um ano no Brasil, a atual geração do Jeep Compass tem feito tanto sucesso a ponto de superar em vendas o irmão menor Renegade e disputar mês a mês a liderança geral do segmento de SUVs com o Honda HR-V (de categoria inferior e mais barato). Até a publicação desta avaliação, a diferença era de apenas 29 carros a favor do Honda no acumulado do ano (38.304 emplacamentos contra 38.275 do Compass), segundo a Fenabrave.

Na linha 2018, à venda desde julho, o Compass ganhou uma nova central multimídia com espelhamento para smartphones, melhorias para reduzir o consumo da motorização 2.0 flex e a oferta da versão Limited turbodiesel 4×4 (R$ 160.990). A novidade conta com o bom nível de equipamentos e o mesmo conjunto mecânico da variante trilheira Trailhawk (R$ 161.990), porém, com estilo e proposta mais urbanos.

O Compass Limited sai de fábrica com um pacote de itens de série robusto: sete airbags, controles eletrônicos de estabilidade, tração e anti-capotamento, freio de estacionamento elétrico, faróis de xenônio com acendimento automático e faixa de LED, sensor de chuva, bancos revestidos de couro cinza com costuras vermelhas, ar-condicionado digital de duas zonas, chave presencial, lanternas de LED, piloto automático, assistência de partida em rampa e a nova central multimídia com tela sensível ao toque de 8,4 polegadas, comando de voz e conexões Bluetooth/USB/AUX.

O motor de 2.0 litros turbodiesel, que gera 170 cv de potência e 35,7 kgfm de torque, entrega desempenho bastante satisfatório para um veículo de mais de 1.700 quilos graças ao bem acertado câmbio automático ZF de nove velocidades – em uso normal, o carro parte em segunda marcha, já que a primeira serve como reduzida em situações fora-de-estrada. Se na cidade o SUV encara ladeiras com facilidade e enfrenta o trânsito com boa desenvoltura por conta da disponibilidade imediata de torque, na estrada o escalonamento correto das nove marchas aproveita bem a força do motor turbodiesel em retomadas e ultrapassagens.

As reações do SUV até que são contidas nas acelerações mais fortes, provavelmente devido a programação do câmbio voltada para a economia de combustível. Segundo os testes de consumo aferidos pelo Instituto Mauá de Tecnologia, o Compass Limited registrou médias de 10,4 km/l na cidade e 14,8 km/l em trecho rodoviário. Apesar da aptidão de rodar na terra comum dos Jeep 4×4, o Compass Limited tem atributos que agradam mesmo é no asfalto. Rodando na buraqueira das ruas de São Paulo, o SUV proporciona bom nível de conforto aos ocupantes, mesmo quando equipado com as rodas de 19 polegadas e os pneus de perfil mais baixo (235/45 R19), oferecidos no pacote de opcionais High Tech. Esse conjunto de rodagem, aliás, faz a diferença em estradas de asfalto liso, deixando o Compass Limited mais agradável de conduzir por conta do melhor comportamento em curvas.

Caso seja necessário encarar estradas de terra ou até mesmo um pouco de lama, a tração 4×4 com acionamento sob demanda dá conta do recado. Em condições mais críticas, é possível acionar a primeira marcha reduzida e bloquear o diferencial para enviar continuamente o torque do motor às rodas traseiras. O sistema Selec Trac ainda atua nos parâmetros do acelerador, câmbio, controle de estabilidade e na tração para ajudar o motorista a enfrentar obstáculos em três diferentes tipos de terreno: Mud (lama), Sand (areia) e Snow (neve). O modo Rock (pedra) é exclusivo da versão Trailhawk, que conta com suspensão 2 cm mais alta e proteções no assoalho.

A bordo do Compass Limited, agrada o acabamento com materiais macios ao toque e os bancos revestidos em couro cinza com costuras vermelhas, que dão um ar mais sofisticado em comparação com as outras versões do SUV. Nesta configuração o painel de instrumentos traz a tela configurável de TFT de 7 polegadas, que projeta desde um velocímetro digital a informações do computador de bordo. Já os comandos do sistema do ar-condicionado digital e do sistema de som podem ser feitos na tela de 8,4 polegadas da nova central multimídia, compatível com as conexões Apple Car Play e Android Auto. Na hora de levar a família, o espaço da cabine acomoda bem quatro adultos de 1,80 metro de altura, mas um terceiro passageiro no banco traseiro ficaria um pouco apertado por conta da limitação de espaço para as pernas no lugar do meio. Já o porta-malas acomoda 410 litros de bagagem.

Bem recheado de equipamentos, esta versão deve agradar quem queria unir o pacote da variante Limited com a motorização turbodiesel sem ter de partir para a Trailhawk. Confortável e bom de guiar, o Compass Limited ainda pode receber o kit de para-barros da linha de acessórios Mopar (R$ 1.100), teto solar panorâmico (R$ 7.760) e itens tecnológicos do Pacote High Tech (R$ 15.050), que adiciona controle de cruzeiro adaptativo, sensor de ponto-cego, sistema de som premium Beats, faróis com controle automático do facho alto, alerta de colisão frontal, banco do motorista com regulagem elétrica, abertura elétrica do porta-malas, aviso de mudança de faixa.

Teste Carsale-Mauá Consumo cidade 10,4 km/l Consumo estrada 14,8 km/l 0 a 100 km/h 11,98 segundos Retomada 40 a 100 km/h 9,64 segundos Retomada 80 a 120 km/h 9,2 segundos Frenagem 100 a 0 km/h 53,3 metros

Ficha técnica Carroceria Monobloco em aço, cinco portas, cinco lugares Motor Dianteiro, transversal, injeção direta, turbo, intercooler, duplo comando variável de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada, a diesel Número de cilindros 4 em linha Número de válvulas 16 (quatro por cilindro) Taxa de compressão 16,5:1 Cilindrada 1.956 cm³ Potência 170 cv a 3.750 rpm Torque 35,7 kgfm a 1.750 rpm Transmissão Automática de nove marchas Tração Integral Direção Elétrica Suspensão dianteira Independente McPherson Suspensão traseira Independente McPherson Pneus e rodas 225/55 R18 Freios dianteiros Discos ventilados com ABS e EBD Freios traseiros Discos sólidos com ABS e EBD Tanque de combustível 60 litros Volume do porta-malas 410 litros Altura 1,64 m Comprimento 4,41 m Largura 1,81 m Entre-eixos 2,63 m Peso em ordem de marcha 1.717 kg Carga útil 400 kg Ângulo de entrada 28,7º Ângulo de saída 31,9º Ângulo central 23,2º Altura livre do solo 218 mm

Fotos: Divulgação