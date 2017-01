Se o mercado de carros novos não foi nada animador, aliás, pelo contrário, o ano ficou marcado pela queda de produção em 11% e o pior desempenho de vendas dos últimos dez anos, o mercado de usados e seminovos não tem nada a reclamar.

Foram vendidos 10.008.769 unidades entre veículos e comerciais leves, um crescimento de 0,21% em relação a 2015. O aumento pode ser tímido, mas foi o suficiente para fazer de 2016 o segundo melhor ano da história para o segmento, atrás apenas de 2014, quando foram vendidos 10.051.310. Somente em dezembro, foram registradas 1.038.810 vendas um aumento de 20% em relação a novembro deste ano e 10,51% melhor que dezembro de 2015.

Essa fatia do mercado foi ótima para o Volkswagen Gol, o modelo foi responsável por praticamente 10%, uma vez que durante 2016 foram vendidas 974.178 unidades do compacto. Vale lembrar que o Gol está presente no mercado nacional desde 1980, desde então foram cinco gerações e 27 anos de liderança no mercado de veículos zero quilômetro (de 1987 a 2014).