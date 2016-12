O ano de 2016 ficará marcado por uma queda que pode chegar a 20% nas vendas de automóveis e comerciais leves novos em comparação com 2015, segundo o levantamento feito por UOL Carros. Mas o ranking de modelos mais vendidos mostra que o mercado está diferente de uma década atrás. Se hoje a lista conta com um sedã médio (Toyota Corolla) e um SUV (Honda HR-V) entre os mais vendidos, há dez anos as primeiras posições eram dominadas por modelos populares.

Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), em 2006 foram comercializados 1.632.199 automóveis e 200.272 comerciais leves, totalizando 1.832.471 unidades – abaixo dos 2.256.233 somados entre janeiro e novembro de 2016.

Confira na galeria abaixo os dez carros mais vendidos em 2006:

Fotos: Divulgação