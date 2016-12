Recordes servem para serem quebrados. E a Fiat acaba de provar isso ao superar a barreira dos 20 km/l de consumo com um carro 1.0 abastecido com gasolina. O responsável por quebrar essa marca foi o recém-lançado Mobi Drive, equipado com o novo motor FireFly 1.0 flex de três cilindros, que obteve média de 20,9 km/l com gasolina na estrada no teste de consumo realizado pelo Instituto Mauá de Tecnologia, conquistando o melhor resultado entre os carros avaliados pela instituição em 2016.

O Mobi também levou a medalha de ouro no trajeto rodoviário com etanol (14,4 km/l) e na cidade com os dois tipos de combustível (11 km/l com etanol e 15,7 km/l com gasolina). Equipado com o mesmo motor tricilíndrico, o Uno Attractive foi outro representante da marca italiana que se destacou nos testes Carsale-Mauá 2016 entre os compactos 1.0. Confira abaixo o ranking completo, que também destaca a eficiência do Chevrolet Onix nas versões LT e Joy, Volkswagen Gol (1.0 EA211) e cross up! TSI:

Ranking Carsale-Mauá 2016: consumo urbano

Modelo Etanol Modelo Gasolina 1) Fiat Mobi Drive 1.0 Firefly 11km/l 1) Fiat Mobi Drive 1.0 Firefly 15,7 km/l 2) Fiat Uno Attractive 1.0 Firefly 10,5 km/l 2) Fiat Uno Attractive 1.0 Firefly 14 km/l 3) VW Gol Trendline 1.0 10,2 km/l 3) Chevrolet Onix Joy 1.0 13,9 km/l 4) VW cross up! TSI 10 km/l 3) Chevrolet Onix LT 1.0 13,9 km/l 4) Chevrolet Onix LT 1.0 10 km/l 4) VW Gol Trendline 1.0 13,6 km/l 5) Chevrolet Onix Joy 1.0 9,8 km/l 5) Mobi Like On 1.0 Fire 13,3 km/l

Ranking Carsale-Mauá 2016: consumo rodoviário

Modelo Etanol Modelo Gasolina 1) Fiat Mobi Drive 1.0 Firefly 14,4 km/l 1) Fiat Mobi Drive 1.0 Firefly 20,9 km/l 2) Fiat Uno Attractive 1.0 Firefly 14,3 km/l 2) Chevrolet Onix Joy 1.0 19,1 km/l 2) VW Gol Trendline 1.0 14,3 km/l 3) Chevrolet Onix LT 1.0 19 km/l 3) Chevrolet Onix LT 1.0 14,1 km/l 4) Fiat Uno Attrattive 1.0 FireFly 18,7 km/l 4) VW Gol Comfortline 1.0 13,8 km/l 5) VW Gol Trendline 1.0 18,2 km/l 5) Chevrolet Onix Joy 1.0 13,7 km/l 5) VW cross up! TSI 13,7 km/l

Já no teste de desempenho, os modelos passaram pela prova de aceleração de 0 a 100 km/h, sendo que o Volkswagen cross up! TSI foi o mais rápido: 10,30 segundos com etanol e 11,63 s com gasolina. Hyundai HB20 1.0 Turbo, Chevrolet Onix LT e Joy e Volkswagen Gol completam o ranking com os cinco melhores resultados.

Vale ressaltar que, por levar em consideração apenas modelos compactos, ficam de fora do ranking o Ford Fiesta Titanium Plus EcoBoost e o VW Golf Comfortline TSI, ambos equipados com motores de três cilindros 1.0 turbo. No caso do propulsor movido apenas a gasolina do Fiesta, o IMT registrou 9,68 segundos para que o hatch sair da inércia e chegar aos 100 km/h. Já o Golf foi cumpriu a prova em 10,64 segundos com etanol e 11,35 segundos com gasolina (veja o teste completo no comparativo dos dois modelos aqui).

Confira o ranking de desempenho abaixo.

Ranking Carsale-Mauá 2016: desempenho

Modelo 0-100 km/h com etanol Modelo 0-100 km/h com gasolina 1) VW cross up! TSI 10,30 segundos 1) VW cross up! TSI 11,63 segundos 2) Hyundai HB20 1.0 Turbo 11,41 segundos 2) Hyundai HB20 1.0 Turbo 12,22 segundos 3) VW Gol Trendline 1.0 14,25 segundos 3) VW Gol Trendline 1.0 14,9 segundos 4) Chevrolet Onix Joy 1.0 14,51 segundos 4) Chevrolet Onix Joy 1.0 15,49 segundos 5) Chevrolet Onix LT 1.0 14,70 segundos 5) Chevrolet Onix LT 1.0 15,78 segundos

